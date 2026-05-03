お笑いタレント東野幸治（58）が2日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。収録日の数日後にもめた後輩芸人とご飯に行く約束をしていることを明かした。若槻から、ちょんまげラーメンきむとパンクブーブー佐藤哲夫がもめたうわさを聞かれ、東野は営業で哲夫の指摘に「きむが口答えしたみたいなのがあって」と、事の発端を語った。東野は「それを、きむとネルソンズ青山と、（コロコロチキチキペッパーズ）