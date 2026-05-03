◆パ・リーグソフトバンク―楽天（３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・尾形崇斗投手が、７回に先制を許した。３番手としてこの回からマウンドに上がると、先頭の村林に左前打を許した。犠打で進塁を許すと、代打・渡辺佳にも左前打を打たれて１死一、三塁。迎えた太田に左犠飛を運ばれ、先制点を献上した。打線は楽天の先発・早川の前に７回まで３安打無得点に封じられている。