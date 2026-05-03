◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日＝雨天中止＝（３日・マツダスタジアム）雨天中止となり、中日・井上一樹監督は右太もも裏の肉離れで離脱している岡林勇希外野手の状況について語った。２日の２軍戦で実戦に復帰する予定だったが、直前に出場を回避。指揮官は「試合に臨む矢先に、もう一度違和感があるという話だから。すぐ帰りたいという思いでやってきたと思うけど、無理はさせられない。もう一回ストップということ」と説