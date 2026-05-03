◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（３日・エスコンフィールド）オリックス・九里亜蓮投手が６回５安打３失点で降板した。初回、先頭のカストロを四球で歩かせると、大塚の一ゴロを太田がまさかの失策。無死一、三塁のピンチを招く。続くレイエスに中前適時打を運ばれ、先制を許した。なおも１死一、三塁のピンチからは、清宮幸の中犠飛で追加点を献上。九里は、４試合連続での初回失点と苦しい立ち上がりを強いられた。２回