◆パ・リーグロッテ―西武（３日・ＺＯＺＯマリン）西武の先発・平良海馬投手が初回を終え、降板した。何らかの異変があったものと見られる。初回、２四球をきっかけにポランコ、愛斗に適時打を浴び、２点を失っていた。２回からは２番手で糸川亮太が緊急リリーフした。西武は２日の同戦で勝率５割に戻したばかり。この一戦に勝てば同一カード３連勝に貯金生活突入となる。今季の平良はこの日の試合前まで、５試合に先発