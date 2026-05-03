◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（３日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が、開幕から３２試合目で両リーグ最速の１０号ソロを放った。２―０の６回２死、九里のチャンジアップを捉え、左翼２階席に飛び込む推定飛距離１２５メートルの特大の一発。打球速度は１７７キロをマークし、打った瞬間、本塁打を確信し、静かに歩き出した。セパ最速で１０号に到達するのは、２３年以来３年ぶり２度目で、球団では６