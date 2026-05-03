◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が先制適時三塁打を放った。０―０の４回１死一塁。２ボール１ストライクから井上の高めに浮いた変化球を見逃さず、右中間にはじき返した。前日まで３戦連続猛打賞。この日も“４割男”の勢いは止まらない。