◆ファーム・リーグ巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・西舘勇陽投手（２４）が２軍戦で実戦復帰し、予定の２回を２２球で１安打無失点１奪三振に封じた。最速は球場表示で１５１キロ。計１４球投じた直球のうち８球が１５０キロ台と球威で押し込んだ。０―１の５回から４番手でマウンドへ。先頭・名原を３球で二邪飛、佐藤啓を１球で遊飛、堂林を２球で遊ゴロに打ち取り、オール直球で３者凡退。小気味