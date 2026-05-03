◆ファーム・リーグ巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）脳しんとう特例措置で登録抹消中の巨人・泉口友汰内野手が３日、ファーム・リーグ・広島戦で実戦復帰。６回までにマルチ安打をマークした。「３番・遊撃」でスタメン出場。泉口の名前がコールされるとＧタウンは拍手に包まれた。１回裏に迎えた第１打席。アドゥワの２球目、１４７キロ直球に対して左飛となった。１―０の４回は１死からこの日のチーム