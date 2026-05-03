◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年5月3日エスコンフィールド）オリックス先発の九里亜蓮投手（34）は6回5安打3失点で降板し、今季3勝目はお預けとなった。初回から四球と味方失策で無死一、二塁を背負い、3番・レイエスに先制の中前適時打を献上。さらに1死一、三塁で清宮幸に中犠飛を浴び、初回から2点を失った。以降は走者を出しながらも粘りの投球を展開。5回までスコアボードにゼロを並べたが、6回2死走者