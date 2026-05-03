ボートレースからつの「BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選」は4日、予選最終日となる4日目の開催を迎える。3月からつMB大賞でG2初制覇を果たし、来年のからつSGボートレースクラシックの出場権を射止めた。古賀繁輝（39＝佐賀）は今節もいつも通り、気合がパンパン。ただ、前検は新ペラで2、3艇身下がる苦しい機力だった。初日、2日目は中間着4本。手堅くまとめたが、2連対には絡んでいなかった。3日目は2Rで1号艇の1回走り。