◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月3日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で朝日放送系の中継ゲストを務めた。巨人3連戦で2度目の放送席登場となった岡田顧問は、4回1死一塁から先制の右中間三塁打を放った佐藤輝明内野手の打撃を分析した。打率4割越えで本塁打、打点もトップという佐藤輝について岡田顧問は「みんなボールを良く見てるとか、空振りしなくなったとか言うけど、変わったのは目