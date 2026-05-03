◇パ・リーグロッテ―西武（2026年5月3日ZOZOマリンスタジアム）西武の平良海馬投手（26）が先発するもわずか1イニングで緊急降板した。平良は初回に2四球を与え、4番・ポランコ、6番・愛斗に適時打を浴びるなど2失点。わずか36球で降板となった。2回からは右腕・糸川がマウンドにあがるも1番・藤原に2ランを浴びた。