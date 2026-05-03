歌手で俳優の尾藤イサオが3日、東京・EX THEATER ROPPONGIで行われた舞台『BACKBEAT』（3日〜17日上演）公開ゲネプロ前取材会に登壇。1966年のビートルズ来日公演で前座を務めた際の“思い出の品”となる法被を披露した。【写真】超貴重！ビートルズゆかりの法被を着た尾藤イサオ冒頭、プレスリー役の尾藤が黒の革ジャンから、白地に黒で模様が描かれ、衿には「日航」「JAL」の文字が入った法被に着替え、「あっという間の60年