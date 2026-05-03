俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。都知事を目指していることへの批判について言及した。蘭丸は度々メディアで「都知事になりたい」と公言している。25年8月放送のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな!!」では「裁量権を持って動かせる中では日本最大、世界でも3番目とかなんですよね。ア