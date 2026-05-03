「日本ハム−オリックス」（３日、エスコンフィールド）日本ハム・万波が六回、特大の１０号ソロを左越えに放った。２桁１０号到達は、今季１２球団最速。２−０の六回２死、オリックス先発・九里の２ボールからの３球目、やや高めに浮いたチェンジアップをとらえ、左翼スタンド上段へ運んだ。初回に２点を先制後、追加点を奪えなかったチームにとって大きな３点目となった。万波は２０２２年から５年連続の２桁アーチ