近場で割安に連休を楽しもうという人たちで賑わう観光地を取材してきましたが、石油製品の不足・高騰だけでなく、意外なところにも影響がでていました。【写真で見る】花畑にバウムクーヘン…GWへの中東情勢の影響広がるホルムズ海峡封鎖受け“代替調達”パナマ運河の通行料にも異変が…記者（4月26日）「アメリカ産原油を積んだタンカーが、東京湾に入ってきました。イラン攻撃以降、“代替調達”された初めてのアメリカ産原油