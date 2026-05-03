4月から独立した元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、2日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。中学時代に芸能活動を始めた理由を明かした。岩田は中学2年生の夏休み、携帯電話がパケ放題（ネット通信が定額で使い放題になるサービス）ではなかったにもかかわらず「夏休み暇すぎて、ず〜っと着メロをダウンロードしてたんですよ。Aメロ、Bメロ、Cメロ、サビとか全部細かく一生ダウンロ