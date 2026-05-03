私（ヒナ）は、2人の子ども（タク・8才、ネネ・6才）を育てるシングルマザーです。両親が亡くなった後、実家を相続したので幸い住む場所はあります。それでもシングルで子どもを育てるのは金銭的にとても大変です。そんななか兄のヤスタカが突然この世を去りました。兄夫婦には子どもがいないから、遺産の4分の1は私に入るはず……。なのに義姉のリエちゃんが四十九日になって「妊娠している」と言い出したのです。そんなのありえ