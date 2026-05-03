井上尚弥選手とのビッグマッチを戦った中谷潤人選手が3日、自身のSNSを更新し、感謝と再起への決意を明かしました。中谷選手は2日、東京ドームで4団体統一スーパーバンタム級王者の井上選手(32戦32勝27KO)と対戦。共に32戦全勝という圧倒的な戦績を残す両者が激突し、判定の結果、3-0(116-112、115-113、116-112)で井上選手の勝利となりました。中谷選手にとってはプロキャリア初黒星を喫しました。一夜明けた3日、中谷選手は自身