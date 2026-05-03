歌手で俳優の尾藤イサオが3日、東京・EXシアター六本木で舞台「BACKBEAT」取材会に出席した。ビートルズの創成期を描く物語。尾藤はエルヴィス・プレスリー役を演じる。1966年のビートルズ来日公演で前座を務めたときにもらったという、ビートルズとおそろいの法被を着用。「ビートルズが日本に来たときに前座をやらせていただいて、その後にいただいた」と披露し「びっくりしましたよ。家にしまってあったのすっかり忘れち