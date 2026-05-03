◇明治安田J1百年構想リーグG大阪5―0神戸（2026年5月3日パナスタ）G大阪は神戸に5発圧勝した。アカデミー出身者が躍動する中、MF中村仁郎（22）も復帰後初出場を果たした。「自信を持って入りましたが、守備の時間が多い試合になった。もう少し攻撃の形を作れれば良かった。ポジティブになろうとはしていますが、悔しい気持ちが大きいですね」3点リードの後半32分から右MFで出場。持ち味のドリブルを発揮するシーンは