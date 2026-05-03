【モデルプレス＝2026/05/03】A.B.C-Zの戸塚祥太が3日、都内で開催された「BACKBEAT（バックビート）」取材会に、加藤和樹、辰巳雄大（ふぉ〜ゆ〜）、JUON（THE＆ ex FUZZY CONTROL）、上口耕平、愛加あゆ、林翔太、尾藤イサオ、翻訳・演出の石丸さち子氏とともに出席。稽古期間を振り返った。【写真】ビートルズ史実が基の舞台で再集結した豪華メンバー◆戸塚祥太、再々演舞台への思い 再々演となった本舞台でスチュアート・サト