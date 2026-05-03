歌手の西野カナさん（37）が2026年4月28日、およそ1か月ぶりに、自身のインスタグラムを更新。白ニット×デニムのコーデを披露した。「休日は家の掃除して片付けまくって ピカピカ」西野さんは、「全然近況報告できてなかったけど、めちゃ元気に日々過ごしてるよ！！」といい、室内で椅子に座り、上目遣いにカメラを見上げたショットを含む8枚の写真を投稿した。近況として「ツアーの準備が中心やけど、休日は家の掃除して片付けま