プロボクシングの世界で最も権威があるとされる米専門誌「ザ・リング」は、３日に更新した同誌公式Ｘで、サウジアラビア国家的イベント「リヤド・シーズン」を運営する総合娯楽庁のトゥルキ・アルシェイク長官が、井上尚弥の次戦として、世界スーパーフライ級３団体統一王者ジェシー?バム?ロドリゲス（米国）との対戦を１月に日本国内で計画していると同誌に明かしたと報じた。可能な限り最大の入場者数を目指しているが、会場は