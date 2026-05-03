◆東京六大学野球春季リーグ戦第４週第２日▽慶大９―０東大（３日・神宮）慶大が東大に連勝し、３つ目の勝ち点を挙げた。先発の広池浩成投手（４年＝慶応）が６回まで投げ、被安打１で零封。打線は１回裏無死一、三塁で３番・今津慶介二塁手（４年＝旭川東）が右中間席へ先制３ランを放つと、中盤、後半にも着実に加点し突き放した。広池は、これまでの登板よりも力を抜き、リラックスしたフォームから１４０キロ台後半の威