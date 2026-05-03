世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が３日、東京ドーム興行から一夜明けて所属ジムで会見。薄い色付きサングラスをつけて登場し「ひとまずホッとしている。今日を迎えられたことをうれしく思う」と話した。挑戦者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との３２戦無敗同士の頂上決戦には、東京ドーム興行の歴代最多動員となる５万５０００人の観衆が集まった。試合は途中で両者に笑顔が見え、尚弥が中谷の強烈なア