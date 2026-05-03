昔から母を困らせてばかりの妹・りなは、中学の万引き事件だけじゃなく、常に何かしら迷惑をかけてきました。だからこそ、姉のさえは『お母さんに楽させてあげよう』と決めて、ここまで必死に努力して母と二人三脚で過ごしてきたのに…。突然出産を告げられ、不仲の妹としばらく一緒に住むことになってしまったさえ。あんな暴走に巻き込まれていくなんて…この時は知る由もなかったのです。>>【まんが】妹は量産型シングルマザー(