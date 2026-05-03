「パドレス０−４ホワイトソックス」（２日、サンディエゴ）ホワイトソックスが破竹の５連勝で借金「１」。勝率５割復帰が目前となり、ア・リーグのワイルドカード争いではブルージェイズ、レンジャーズと並んだ。中地区首位のガーディアンズとは１・５ゲーム差を守った。この日は村上宗隆内野手が４打数無安打に終わった中、他の選手が活躍。六回にバルガスの２点タイムリーで先制点を奪うと、七回にはセーフティースクイズ