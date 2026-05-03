フィギュアスケートメダリストの坂本花織が2日、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で「J:COM 光デー」として開催された阪神タイガースvs読売ジャイアンツで、始球式に挑戦した。【写真】躍動感あるピッチングフォーム！ 坂本花織、甲子園で始球式兵庫県神戸市出身で阪神の坂本は、しなやかな投球フォームからボールを投げ、ノーバウンドでキャッチャーミットに収まった■坂本花織コメント――ご自身が応援する阪神タイガースの本