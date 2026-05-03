米国競馬のチャーチルダウンズステークス（1400メートルダート、G1）は2日、ケンタッキー州ルイビルのチャーチルダウンズ競馬場で行われ、坂井瑠星騎乗のテーオーエルビス（4歳牡馬、高柳大輔厩舎）が優勝した。日本中央競馬会（JRA）は馬券を発売していない。（共同）