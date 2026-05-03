転覆事故現場を臨む浜で手を合わせる「ヘリ基地反対協議会」の仲村善幸共同代表（右）ら＝3日午前、沖縄県名護市沖縄県名護市辺野古沖で3月、船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故で、船の運航団体のメンバーが2人の四十九日となった3日、現場を臨む「瀬嵩の浜」を訪れ慰霊した。黙とうをささげた後、砂浜の上に重ねて置かれた石の上に花を手向け、手を合わせた。運航団体「ヘリ基地反対協議会