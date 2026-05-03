広島のフレディ・ターノック投手が３日、出場選手登録を抹消された。新井貴浩監督は「コンディション不良」によるものであると明かした。右腕は来日１年目で開幕ローテ入り。ここまでは６試合に登板し、０勝２敗で防御率３・２７の成績を残していた。先発した２日・中日戦では１０３球を投げて５回３安打無失点だった。新井監督はターノックの抹消理由に関して「コンディション不良ということで」と明かし、最短１０日間での