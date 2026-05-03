「春に食べたくなるアイス」を100人調査。ベスト5を発表します！冬の王者・雪見だいふくの順位はいかに？サーティワンアイスクリームの春の人気フレーバーランキングもご紹介！さらに「カップアイスをどこから食べるか」調査も実施！南波アナウンサーを隠しカメラでこっそり覗き見しちゃいました。