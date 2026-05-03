ピロリ菌は、胃がんの大きな原因の一つとして知られています。除菌治療を受けることで胃がんリスクは下がるものの、「除菌したからもう安心」と言い切れるわけではありません。除菌の意味を正しく理解し、除菌後に何が大切なのかを知ることにより、将来の安心につながります。そこで、阿部クリニック院長の阿部先生に、ピロリ菌と胃がんの関係や、除菌後に気を付けた方がよいことについて解説してもらいました。 ※2026年2月取材