親の介護が始まると、サービス費用や施設費用など、想像以上にお金がかかることに不安を感じることがあるのではないでしょうか。「このまま費用を払い続けられるか心配」「使える制度があれば知りたい」と思っている方も少なくないかもしれません。 本記事では、介護費用に不安を感じているご家族に向けて、以下の点を中心に解説します。 介護費用の目安と負担する人について 自己負担を軽減できる公的支援制