【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月3日にAIが、新曲「It’s You」のリリックビデオ（スライドショーver.）を公開した。 ■「It’s You」は「自分にとっての大切なあなた」を思い浮かべながら聴いてほしい楽曲 「It’s You」は、アーティスト・AIの真骨頂である極上R＆Bバラードとして、日本テレビ 4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』のために書き下ろされた新曲。代名詞とも言える