◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2026年5月3日エスコンF）日本ハム・万波中正外野手（26）が12球団最速の10号ソロを放った。6回2死から九里の124キロのチェンジアップを左翼席に打ち込んだ。万波の122球団リーグ最速10号到達は2023年以来3年ぶり2度目で、単独は初。日本ハム選手の単独での両リーグ最速10号到達は2015年5月2日の中田翔以来。試合も3―0とリードを広げる価値ある一発となった。