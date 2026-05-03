お笑いコンビ「アキナ」の山名文和（45）が3日、大阪市天王寺区の「心光寺」で書道展「生きる〜読んでにやつき見て感動して〜」（5日まで）を開催。展示した18作品やパフォーマンスで魅了した。1・2メートル四方の大きな半紙に太い筆で「生」の1文字をしたためた山名。自身にとって「数字の6に見える」と失敗作だったようで「最悪や。ぶざま。すみません」とファンに謝罪。「ヤバいわ。YouTubeでこんなん映されたら。マジで写