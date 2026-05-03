あす4日、名古屋競馬場で名古屋グランプリ（Jpn2・ダート2100メートル）が行われる。前走3月11日のダイオライト記念（船橋、Jpn2・ダート2400メートル）を兵庫所属馬として初めて制したオディロン（牡7＝森沢、父キタサンブラック）が参戦。2戦連続の交流重賞制覇に期待がかかる。中央の強豪たちを撃破し、あっと言わせた前走よりも、状態は良さそうだ。森沢友貴調教師は「追い切りも予定通りにできたし、いい動き。いい状態で