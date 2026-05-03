南極大陸・デュモン・デュルビル基地（フランス）、昭和基地南極に住むアデリーペンギンが、プランクトンの一種「有殻翼足類」を海中で捕食する様子をカメラで捉えることに、国立極地研究所（東京）などの研究グループが成功した。体にカメラを取り付けて行動を記録する「バイオロギング」の手法を用いた。これまで主な餌は魚やオキアミとされており、翼足類を捕食する姿を収めた映像は初めてという。翼足類は浮遊性の軟体動物