朝日新聞阪神支局に設けられた拝礼所で、小尻知博記者の遺影に向かって手を合わせる人たち＝3日午前、兵庫県西宮市1987年に朝日新聞阪神支局（兵庫県西宮市）で記者2人が散弾銃で殺傷された事件から3日で39年となった。亡くなった小尻知博記者＝当時（29）＝の遺影を掲げた拝礼所が支局に設けられ、追悼に訪れた人たちは「自分と異なる考え方に対し暴力で封殺する行為は許せない」と訴えた。初めて訪れた西宮市の薬剤師三嶋仁