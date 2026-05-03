◇ア・リーグブルージェイズ11―4ツインズ（2026年5月2日ミネアポリス）ブルージェイズは2日（日本時間3日）、敵地でツインズと対戦し逆転勝利で2連勝を飾った。「4番・三塁」でスタメン出場した岡本和真内野手（29）は2試合連発となる8号ソロを含む、5打数2安打2打点の活躍で勝利に貢献した。2―4の6回の第3打席。2番手の右サイドハンド・トパの投じた内角低めのシンカーを強振。打球は左中間スタンドへと大きな弧を描