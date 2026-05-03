◇MLB カブス 2-0 ダイヤモンドバックス(日本時間3日、リグリー・フィールド)カブス・今永昇太投手が7回無失点の好投で今季3勝目(2敗)を挙げました。6回途中5失点で2敗目を喫した27日ドジャース戦から中5日での先発マウンド。初回に2アウトからヒットを許すも無失点で立ち上がります。2回と3回は三者凡退に切ると、4回5回は先頭打者に単打を浴びながらも後続をそれぞれ3人で断ち、前半5イニングを無失点としました。6回は味方の好