マリナーズは殿堂入り左腕ランディ・ジョンソン氏（６２）の銅像を本拠地球場Ｔ―モバイル・パーク前に建立すると発表した。２日（日本時間３日）に背番号「５１」の永久欠番の式典が行われ、同じ番号を付けてすでに永久欠番式を終えているイチロー氏も参加した。銅像はエドガー・マルチネス氏、ケン・グリフィー・ジュニア氏、イチロー氏らに続いて来年に設置されることになり、マリナーズのジョン・スタントン会長は「ランディ