『国宝』は現場で肌で感じることが多すぎて……「本番を演じている中で吸収できるものがたくさんありました。渡辺謙さんと一緒にお芝居をしていると、その瞬間に初めての感情が生まれるんです。それは考えてわかるものではなくて、一緒に演技をさせていただいたから感じることができたというか……。一番の学びでした」昨年、日本映画界を席巻した映画『国宝』。その中で、横浜流星（29）演じる歌舞伎俳優・花井半弥（大垣俊介）の