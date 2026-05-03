日本の鉄道は先進国の中で最高クラスの水準で人の移動を担っており、旅客キロの28％が鉄道で占められています。ブロガーで鉄道ファンのベネディクト・スプリングベット氏が、日本の鉄道の強さを日本人の国民性ではなく、民営化のあり方、都市開発、土地利用、自動車政策、規制設計といった制度の積み重ねから説明しています。The secrets of the shinkansenhttps://www.worksinprogress.news/p/the-secret-behind-japans-railways