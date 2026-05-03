◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（３日・マツダスタジアム）＝雨天中止広島のフレディ・ターノック投手が出場選手登録を抹消された。２日の中日戦（マツダ）に先発して５回４安打無失点。１０３球を投じていたが、上半身を痛めた。新井貴浩監督は「コンディション不良ということで」と説明。１０日後に再登録が可能になるが「ちょっと最短は厳しいかな」と明かした。来日１年目の助っ人は、ここまで６試合に先発して０勝２敗