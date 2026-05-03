◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(3日、甲子園球場)巨人の井上温大投手が3回まで阪神打線を相手に、ノーヒットピッチングを継続しています。初回、阪神の上位打線を三者凡退におさえると、2回には先頭の佐藤輝明選手に四球を与えますが、その後、大山悠輔選手をライトフライ、さらに小幡竜平選手、小野寺暖選手を連続三振に仕留めます。3回は8番・9番打者をテンポよく2死とし、1番・郄寺望夢選手には大きくバウンドしたセカン