ドジャース・大谷翔平投手（31）の次回登板が、5日（日本時間6日午前9時10分）の敵地でのアストロズ戦に決まった。ド軍のデーブ・ロバーツ監督が2日（同3日）、明らかにした。大谷は今季ここまで5試合に登板して2勝1敗、防御率0・60。6回2失点（自責1）だった28日のマーリンズ戦から中6日で今季3勝目を目指す。